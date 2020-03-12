Факти ICTV – Випуск 12:45 (12.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Італії за добу 196 жертв коронавірусу. Туреччина переносить тур-сезон, США скасовують авіасполучення з Європою. Як світ протистоїть недузі; у Києві вводять систему фото та відеофіксації ПДР. З травня водіям надсилатимуть листи щастя; гривня продовжує падіння; останні зведення з фронту; на Запоріжжі ремонтують магістраль на Бердянськ.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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