Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.05.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 7 тыс. новых случаев Covid за сутки и сохраняется высокая смертность. В то же время Украина должна готовиться к новой волне коронавируса осенью; Ближний Восток пылает. ХАМАС запустил по Израилю полторы тысячи ракет, а мировое сообщество призывает стороны к переговорам; боевики на Донбассе атаковали автомобиль группы разминирования и ведут постоянные обстрелы — последние сводки с фронта.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-05-13
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