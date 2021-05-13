Факти ICTV – Випуск 12:45 (13.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 7 тис. нових випадків Covid за добу і зберігається висока смертність. Водночас Україна має готуватися до нової хвилі коронавірусу восени; Близький Схід палає. ХАМАС запустив по Ізраїлю півтори тисячі ракет, а світова спільнота закликає сторони до переговорів; бойовики на Донбасі атакували автомобіль групи розмінування та ведуть постійні обстріли – останні зведення з фронту.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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