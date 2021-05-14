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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе снова активизировались российские снайперы — от пули погиб наш военный; Совет безопасности ООН собирает третье заседание, а Тель-Авив пока отвергает предложения о перемирии до завершения операции; тысячи спасенных жизней — Украина впервые отмечает день памяти соотечественников, которые прятали евреев от нацистов; для туристов Закарпатья открыли 10 новых маршрутов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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