Факти ICTV – Випуск 12:45 (14.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Донбасі знову активізувались російські снайпери – від кулі загинув наш військовий; Рада безпеки ООН збирає третє засідання, а Тель-Авів поки відкидає пропозиції про перемир’я до завершення операції; тисячі врятованих життів – Україна вперше відзначає день пам’яті співвітчизників, які переховували євреїв від нацистів; для туристів Закарпаття відкрило 10 нових маршрутів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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