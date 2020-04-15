Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в мире уже более 2 миллионов человек подхватили Covid-19; вселенский Патриарх Варфоломей призвал верующих оставаться дома и соблюдать карантинные мероприятия; на передовой российские наемники не прекращают обстрелов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.