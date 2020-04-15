Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.04.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі вже понад 2 мільйони людей підхопили Covid-19; вселенський Патріарх Варфоломій закликав вірян лишатися вдома та дотримуватися карантинних заходів; на передовій російські найманці не припиняють обстрілів.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45
2020-04-15
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