Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у світі вже понад 2 мільйони людей підхопили Covid-19; вселенський Патріарх Варфоломій закликав вірян лишатися вдома та дотримуватися карантинних заходів; на передовій російські найманці не припиняють обстрілів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45

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