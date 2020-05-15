Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на 483 человека увеличилось количество инфицированных в сутки украинцев. Коронавирус унес 20 жизней; один боевик уничтожен, еще пятеро ранены — украинские военные мощно ответили на обстрелы российских наемников в Донбассе; коронавирус в мире унес более трехсот тысяч жизней; пути завалены деревьями и десятки населенных пунктов без электричества — Черкасскую область накрыло ураганом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.