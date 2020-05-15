Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на 483 людини збільшилась кількість інфікованих за добу українців. Коронавірус забрав 20 життів; один бойовик знищений, ще п’ятеро поранені – українські вояки потужно відповіли на обстріли російських найманців на Донбасі; коронавірус у світі забрав понад триста тисяч життів; шляхи завалені деревами і десятки населених пунктів без електрики – Черкащину накрило буревієм.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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