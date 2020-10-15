Факты ICTV — Выпуск 12:45 (15.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже несколько дней стабильный прирост новых больных; имеет ли медицинская система резервы и какие именно; эстонцы не рады наплыву украинских заробитчан — наши граждане говорят по-русски и не хотят учить язык страны, где работают; смертельная опасность для людей на пляжах Одесской области: из-за водорослей Черное море покраснело, вода стала ядовитой, как и рыба.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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