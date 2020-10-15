Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже кілька днів стабільний приріст нових хворих; чи має медична система резерви і які саме; естонці не раді напливу українських заробітчан – наші громадяни розмовляють російською і не хочуть вчити мову країни, де працюють; смертельна небезпека для людей на пляжах Одещини: від водоростів Чорне море почервоніло, вода стала отруйною, як і риба.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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