Факты ICTV – Выпуск 12:45 (15.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 40 тыс. убитых или раненых и среди них треть гражданских – ООН обнародовала последние данные жертв российской агрессии в Донбассе; 600 грн. за каждого пациента – Минздрав увеличило оплату лечения человека в первичном звене; за журналистские расследования и борьбу за права человека Олегу Сенцову вручили премию Магнитского.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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