Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 40 тис. вбитих або поранених і серед них третина цивільних – ООН оприлюднила останні дані жертв російської агресії на Донбасі; 600 грн. за кожного пацієнта – Мінохоронздоров’я збільшило оплату лікування людини в первинній ланці; за журналістські розслідування та боротьбу за права людини Олегу Сенцову вручили премію Магнітського.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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