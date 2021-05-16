Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 133 человека умерли и почти 4 тыс. новых больных — Covid не отступает, а поведение украинцев может привести к индийскому сценарию; 16 обстрелов и один наш военный ранен — на украинском Востоке российские наемники постоянно атакуют; День памяти жертв политических репрессий коммунистического режима — в Фактах Роман Сущенко, который прошел ад современных российских застенков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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