Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 133 людини померли і майже 4 тис. нових хворих – Covid не відступає, а безпечність українців може призвести до індійського сценарію; 16 обстрілів і один наш військовий поранений – на українському Сході російські найманці постійно атакують; день пам’яті жертв політичних репресій комуністичного режиму – у Фактах Роман Сущенко, який пройшов пекло сучасних російських катівень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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