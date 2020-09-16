Факты ICTV — Выпуск 12:45 (16.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: впервые за сутки от коронавируса в Украине умерло 72 человека, а количество новых инфицированных снова приблизилась до трех тысяч; от взрыва гранаты на Донбассе погиб украинский воин; через 12 дней после избиения бывший узник Кремля Владимир Балух пришел в себя, но медики снова ввели его в кому; хасиды прорывают границу с Украиной, чтобы попасть в Умань.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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