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Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вперше за добу від коронавірусу в Україні померло 72 людини, а кількість нових інфікованих знову наблизилась до трьох тисяч; від вибуху гранати на Донбасі загинув український воїн; через 12 днів після побиття колишній в’язень Кремля Володимир Балух прийшов до тями, але медики знову ввели його у кому; хасиди проривають кордон з Україною, щоб потрапити до Умані.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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