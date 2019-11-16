Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один военный ранен – на передовой не прекращаются обстрелы, а взрыв в Балаклее произошел из-за твердотопливного двигателя; конфликт общин на Прикарпатье: из-за запрета создать ОТГ, жители Ворохты и Татарова вышли на протесты; еще одна горячая точка на карте мира: США готовы вмешаться в конфликт Китая и Гонконга, если Пекин применит военную силу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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