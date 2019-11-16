Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: один військовий поранений – на передовій не припиняються обстріли, а вибух у Балаклії стався через твердопаливний двигун; конфлікт громад на Прикарпатті: через заборону створити ОТГ, мешканці Ворохти й Татарова вийшли на протести; ще одна гаряча точка на мапі світу: США готові втрутитися в конфлікт Китаю та Гонконгу, якщо Пекін застосує військову силу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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