Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагические новости с фронта – на передовой погиб украинский воин. Российские наемники 15 раз били по нашим позициям; за год до выборов Трамп снижает себе рейтинги – президент США отказывается обнародовать декларацию о доходах; в Гонконге не утихают массовые протесты. К митингам присоединились студенты, а во Франции вновь активизировались желтые жилеты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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