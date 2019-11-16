Факты ICTV – Выпуск 18:45 (16.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Балаклее готовятся к следственному эксперименту – чтобы проверить основную версию трагедии; на Прикарпатье скандал с объединением в ОТГ. Жители двух богатых поселков боятся остаться без денег; в Киев приехал гуру менеджмента. Чан Ким рассказал стратегию развития для Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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