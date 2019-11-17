Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.11.2019)

Факти ICTV останні новини України та світу на 17.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з фронту – на передовій загинув український воїн. Російські найманці 15 разів били по наших позиціях; за рік до виборів Трамп знижує собі рейтинги – президент США відмовляється оприлюднювати декларацію про доходи; у Гонконгу не вщухають масові протести. До мітингів  долучилися студенти, а у Франції знову активізувалися жовті жилети.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (16.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (15.11.2019)
Факти ICTV. Спорт (15.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (15.11.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка