Факти ICTV – Випуск 12:45 (17.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагічні новини з фронту – на передовій загинув український воїн. Російські найманці 15 разів били по наших позиціях; за рік до виборів Трамп знижує собі рейтинги – президент США відмовляється оприлюднювати декларацію про доходи; у Гонконгу не вщухають масові протести. До мітингів долучилися студенти, а у Франції знову активізувалися жовті жилети.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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