Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: меньше чем накануне, но цифры впечатляют — в Украине 444 новых случая заражения коронавирусом. Количество больных уже превысило 5 тыс; Житомирская область пылает — горят сотни гектаров леса, десятки домов, людей выселяют, а Киев задыхается от смога; несмотря на карантин — Пасха должна быть в каждом доме: в Черкассах предприниматели объединились, чтобы поделиться праздничным хлебом с нуждающимися людьми.

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