Факти ICTV – Випуск 12:45 (18.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: менше ніж напередодні, але цифри вражають – в Україні 444 нових випадки зараження коронавірусом. Кількість хворих уже перевищила 5 тис; Житомирська область палає – горять сотні гектарів лісу, десятки будинків, людей відселяють, а Київ задихається від смогу; попри карантин – Паска має бути в кожному домі: у Черкасах підприємці об’єдналися, щоб поділитися святковим хлібом з нужденними людьми.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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