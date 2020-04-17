Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве ночью был самый загрязненный воздух в мире. Однако гидреметцентр все опровергает. Что происходит и какой радиационный фон; в Украине за сутки полтысячи новых случаев Covid-19; в США количество смертей от коронавируса увеличилась почти вдвое, в Европе показатели снова растут; продуктовые рынки в Украине должны снова закрыться. Но в некоторых регионах рекомендации МЗ не выполняют.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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