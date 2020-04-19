Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: величайший день для всех христиан — сегодня празднуем Воскресение Христово; в Украине второй день подряд уменьшается количество инфицированных кронавирусом. За сутки 343 новых случая. Радует и динамика тех, кто одолел недуг; загрязненность еще высокая, но дышать в столице уже легче. В то же время, полностью укротить огонь вокруг Киева пока не удается.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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