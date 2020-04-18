Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 444 новых случая заражения коронавирусом. Количество больных уже превысило 5 тыс; надежда в сердцах снова загорелась — в Иерусалиме сошел Благодатный огонь; на Житомирщине потушили уже треть пожаров. В то же время, в столице воздух улучшается, но дышать полной грудью еще рано; как украинские семьи готовятся праздновать Пасху в онлайне.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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