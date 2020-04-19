Факти ICTV – Випуск 12:45 (19.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: найвеличніший день для всіх християн – сьогодні святкуємо Воскресіння Христове; в Україні другий день поспіль зменшується кількість інфікованих кронавірусом. За добу 343 нові випадки. Тішить і динаміка тих, хто здолав недугу; забрудненість ще висока, але дихати у столиці вже легше. Водночас, повністю приборкати вогонь навколо Києва поки не вдається.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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