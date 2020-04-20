Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 261 инфицированный за сутки, больных коронавирусом в Украине уже почти 6 тыс.; плазма тех, кто выздоровел лечит тяжелобольных коронавирусом, почему в Украине этот метод применять пока невозможно; до сих пор горят леса в Чернобыле и на Житомирщине.

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