Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (20.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 261 инфицированный за сутки, больных коронавирусом в Украине уже почти 6 тыс.; плазма тех, кто выздоровел лечит тяжелобольных коронавирусом, почему в Украине этот метод применять пока невозможно; до сих пор горят леса в Чернобыле и на Житомирщине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (17.04.2020)
Факты ICTV. Спорт (17.04.2020)
Факты ICTV. Спорт (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.04.2020)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (17.04.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка