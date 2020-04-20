Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.04.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 261 інфікований за добу, хворих на коронавірус в Україні вже майже 6 тис.; плазма тих, хто одужав лікує важкохворих на коронавірус; чому в Україні цей метод застосовувати поки неможливо; досі горять ліси в Чорнобилі та на Житомирщині.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-04-20
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