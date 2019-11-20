Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первое евроинтеграционное заседание правительства. И впервые за два месяца открытое для журналистов; ребенок не в автокресле – плати. С сегодняшнего дня начинают штрафовать за безответственную перевозку малышей; 10 млн грн. на амбулаторию – которая не работает. Почему под замком больница – которую с нетерпением ждали семь харьковских сел.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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