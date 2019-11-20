Факти ICTV – Випуск 12:45 (20.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перше євроінтеграційне засідання уряду. І вперше за два місяці відкрите для журналістів; дитина не в автокріслі – плати. Від сьогодні починають штрафувати за безвідповідальне перевезення малечі; 10 млн грн. на амбулаторію – яка не працює. Чому на замку лікарня – яку з нетерпінням чекали сім харківських сіл.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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