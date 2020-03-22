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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на шесть больных больше — в Украине обнаружили уже 47 человек зараженных коронавирусом, а США вышли на третье место среди стран охваченных пандемией; с завтрашнего дня в столице вводят новые ограничения — отменяется общественный транспорт, а в магазин не более одного человека на 10 квадратных метров; на Львовщине завершились командно-штабные учения 24 бригады имени короля Даниила.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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