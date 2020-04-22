Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти полтысячи новых больных коронавирусом в сутки. Правительство собирается чтобы обсудить продлении карантина; более 2,5 млн больных в мире. США увеличивают количество тестирований, а в Британии активно работают над вакциной; почему третью неделю не могут потушить пожар в зоне отчуждения; с первого мая в Украине заработает видео фиксация нарушений правил дорожного движения; шлем от коронавируса. Харьковские инженеры разработали эффективную защиту для врачей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.