Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже півтисячі нових хворих на коронавірус за добу. Уряд збирається аби обговорити продовження карантину; понад 2,5 млн хворих у світі. США збільшують кількість тестувань, а в Британії активно працюють над вакциною; чому третій тиждень не можуть загасити пожежу в зоні відчуження; з першого травня в Україні запрацює відео фіксація порушень правил дорожнього руху; шолом від коронавірусу. Харківські інженери розробили дієвий захист для лікарів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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