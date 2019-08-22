Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 29 ликвидированных боевиков и уничтожена техника, появилось видео успешной операции украинской армии; лидеры Франции, Германии и Великобритании раскритиковали идею Трампа о возвращении России в страны большой восьмерки; Факты проверили, свежие ли мясо и рыбу продают на легендарном одесском Привозе; поляки учат украинских спасателей европейским стандартам профессии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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