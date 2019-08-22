Факти ICTV – Випуск 12:45 (22.08.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 29 ліквідованих бойовиків та знищена техніка, з’явилося відео успішної операції української армії; лідери Франції, Німеччини та Великої Британії розкритикували ідею Трампа про повернення Росії до країн великої вісімки; Факти перевірили, чи свіжі м’ясо й рибу продають на легендарному одеському Привозі; поляки вчать українських рятувальників європейським стандартам професії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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