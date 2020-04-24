Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 477 нових випадків за добу. Шестеро померли, майже сто одужали; досі горить на Житомирщині. Зранку в столиці не було чим дихати. Два осередки вогню в Чорнобилі; сотні мільярдів доларів аби врятувати світову економіку. Країни розробляють план, як вивести фінансову систему з кризи; ЗНО буде. Як в часи епідемії випускники складатимуть тести, і за що найбільше переживають батьки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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