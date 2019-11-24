Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.11.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 10 грн на одного пациента, больницам Черкасс не хватает финансирования; ковры для шведских королей, как мастерицы из Каховки овладели скандинавским рукоделием и теперь их знает весь мир; украинку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2019-11-24
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