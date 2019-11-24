Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 10 грн на одного пациента, больницам Черкасс не хватает финансирования; ковры для шведских королей, как мастерицы из Каховки овладели скандинавским рукоделием и теперь их знает весь мир; украинку Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой мира.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.