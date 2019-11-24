Факти ICTV – Випуск 12:45 (24.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 10 грн на одного пацієнта, лікарням Черкас не вистачає фінансування; килими для шведських королів, як майстрині з Каховки опанували скандинавське рукоділля і тепер їх знає увесь світ; українку Ярославу Магучіх визнали найкращою молодою легкоатлеткою світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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