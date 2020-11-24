Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четыре страны кандидата в ЕС присоединились к продолжению санкций из-за агрессии против Украины; соблюдается ли масочный режим в Киеве; сколько зарабатывают ИТ-специальсты и как получить профессию; традиционный парад надувных фигур ко Дню благодарения в США пройдет без зрителей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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