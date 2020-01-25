Факты ICTV – Выпуск 12:45 (25.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой один военный ранен, а Россия меняет стратегию относительно Украины – со службы уволен Сурков; 21 человек погиб и более тысячи травмированы – на Востоке Турции произошло мощное землетрясение; китайский коронавирус уже унес жизни 41 человека. Растет и количество инфицированных – их почти 1300.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-01-25
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