Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій один військовий поранений, а Росія змінює стратегію щодо України – зі служби звільнено Суркова; 21 людей загинула і понад тисячу травмовано – на Сході Туреччини стався потужний землетрус; китайський коронавірус уже забрав життя 41 людини. Зростає і кількість інфікованих – їх майже 1300.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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