Факты ICTV – Выпуск 18:45 (24.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Германии – стрельба. По меньшей мере шесть погибших; 5 лет после обстрела Мариуполя. Более 30 погибших и почти полторы сотни раненых, а наводчик уже на свободе; последний день важных встреч в Давосе. Что принес Всемирный экономический форум Украине; в Китае есть первый, кто оправился от коронавируса. В Кабмине рассказали, грозит ли болезнь украинцам; Украина начала виртуальный реверс газа; в Брюсселе заключили окончательное соглашение о выходе Британии из ЕС; Путин хочет создать в Совбезе ООН междусобойчик.

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