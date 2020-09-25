Факты ICTV — Выпуск 12:45 (25.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: нардеп Юрченко, которого подозревают во взятке — на свободе; в Николаевской области многотонные зерновозы разбили отремонтированную трассу на Днепр; купите книгу на украинском — спасите отечественный книжный рынок; какой он, бархатный сезон в Карпатах; где лучшие места в столице для романтических свиданий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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