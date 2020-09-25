Факти ICTV – Випуск 12:45 (25.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: нардеп Юрченко, якого підозрюють у хабарі – на волі; на Миколаївщині багатотонні зерновози розбили відремонтовану трасу на Дніпро; купіть книгу українською – врятуйте вітчизняний книжковий ринок; який він оксамитовий сезон в Карпатах; де найкращі місця в столиці для романтичних побачень.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 8:45.

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