Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: увеличивается количество жертв землетрясения в Турции – уже 31 человек погиб и более полутора тысяч травмированы; коронавирус в Китае продолжает убивать и дальше распространяется по миру – болезнь унесла жизни уже пятидесяти шести человек; на фронте за сутки один украинский военный ранен. Враг 10 раз целил по нашим позициям.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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