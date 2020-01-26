Факти ICTV – Випуск 12:45 (26.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: збільшується кількість жертв землетрусу в Туреччині – вже 31 людина загинула і понад півтори тисячі травмовані; коронавірус у Китаї продовжує вбивати і далі шириться світом – недуга забрала життя вже п’ятдесяти шести людей; на фронті за добу один український військовий поранений. Ворог 10 разів цілив по наших позиціях.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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