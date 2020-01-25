Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: землетрясение в Турции. Более двух десятков погибших; новые смерти от коронавируса. Последняя информация из Китая; Укроборонпром признал, что броня для БТР была бракованная; самолеты на ядерном топливе. Украинский ученый изобрел способ как удешевить перелеты; действительно ли сгоревший гастроном на Крещатике снесут и построят ТРЦ.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.