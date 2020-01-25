Факты ICTV – Выпуск 18:45 (25.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: землетрясение в Турции. Более двух десятков погибших; новые смерти от коронавируса. Последняя информация из Китая; Укроборонпром признал, что броня для БТР была бракованная; самолеты на ядерном топливе. Украинский ученый изобрел способ как удешевить перелеты; действительно ли сгоревший гастроном на Крещатике снесут и построят ТРЦ.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-01-25
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