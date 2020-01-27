Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: масштабная авария на одесской трасс. Один погибший и двое пострадавших; в Киеве горит здание Министерства культуры. Людей эвакуировали; международный день памяти жертв Холокоста. В фактах история украинца, который выжил в лагере смерти; китайский коронавирус убил уже 80 человек. Что надо знать украинцам о смертельной болезни; погиб легенда баскетбола; украинка получила Грэмми и что такое розовое такси.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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